國民黨文傳會主委凌濤24日宣布參選桃園市桃園區市議員選舉，也向國民黨主席朱立倫辭去文傳會主委一職。他說，桃園市六都人口移入熱區，自己是32歲爸爸，桃園發展快速且海納百川，值得所有人奉獻，他有義務向年輕城市扛起責任。

凌濤說，岳家親戚早年移居桃園，自己是「桃園女婿」，母親家族三代人皆定居桃園，經營小型餐飲業；父親與岳父都是中原大學校友；而啟蒙城市願景治理的老闆、前桃園縣長朱立倫，更奉獻青春建設桃園的一磚一瓦。

凌濤表示，自己是桃園的新家庭，看著4歲女兒一天天長大，桃園區也有許多像我一樣的年輕爸媽，盡力為孩子打造溫暖的避風港，「我的目標就是要讓桃園區成為宜居的好地方，讓桃園的孩子能夠一起快樂成長。」

凌濤交大經營管理碩士、美國康乃爾大學碩士學位，及擔任發言人經歷，在國民黨時，關於桃園議題，包含倉儲大火、新冠本土疫情嚴峻，為市民監督桃園市府及市長鄭文燦施政不遺餘力。他說，桃園是年輕的希望之地，包含招商引資、勞工權益、、育兒等，都是他注重目標，希望加倍努力扛起桃園未來。