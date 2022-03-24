彰化醫院骨科醫師率領個案管理師和骨鬆團隊到溪湖西勢社區，為長照Ｃ據點長者檢測骨質密度，並且詳盡說明骨密和骨鬆的定義，尤其是骨鬆和骨折的關聯性，提醒患有骨鬆的長者們及早就醫治療，骨密偏低的長者更要及早追蹤保養，存骨本。（謝瓊雲攝）

彰化醫院骨科醫師率領個案管理師和骨鬆團隊到溪湖西勢社區，為長照Ｃ據點長者檢測骨質密度，並且詳盡說明骨密和骨鬆的定義，尤其是骨鬆和骨折的關聯性，提醒患有骨鬆的長者們及早就醫治療，骨密偏低的長者更要及早追蹤保養，存骨本。（謝瓊雲攝）

骨質疏鬆不會痛，導致多數民眾沒有警覺，但骨質疏鬆者很容易骨折，髖骨骨折者一年內死亡率也很高，彰化醫院醫師王仕凱說，骨質疏鬆已是全球第二大重要流行病，堪稱長者的隱形殺手，不可不重視。

彰化縣衛生局委託各醫療院所至全縣各鄉鎮長照C據點，為長輩們檢測骨質密度，然而多數長者對於骨質密度報告結果無感，因為不了解數據背後代表的意義，加上骨鬆不會疼痛，多數人即使已有骨質疏鬆症，也不會就醫治療追蹤。

衛福部立彰化醫院骨鬆團隊，24日一早由王仕凱帶領個案管理師，至溪湖鎮西勢社區，向長照據點長者們，詳盡說明各自完成的骨密檢測報告中，骨密及骨鬆的定義，多數長者都很專注聆聽，了解兩者的關聯。

王仕凱說，骨質密度小於-2.5就是骨鬆，小於-1則是骨質不足，骨頭變得「酥酥」、「脆脆」，就容易因輕微跌倒，或僅是彎下腰搬重物，就發生骨折；在台灣每年有逾6萬人，因骨質疏鬆而骨折，長者骨折會導致家庭照顧負擔加重，且死亡率高，統計數據顯示，髖部發生骨折者，常會在1年內死亡。

王仕凱指出，台灣50歲以上男性患有骨鬆者約有2成5，女性更高達4成，會就醫治療的人數卻不多，顯見多數人長期忽略了骨鬆這個慢性的無聲殺手，不知道正視骨鬆問題的嚴重性。

他強調，WHO世界衛生組織認定，骨質疏鬆症是全球僅次於冠狀動脈心臟病的第二大重要流行病，近期研究更顯現台灣人髖骨骨折發生率，高居全亞洲第一，目前將邁入超高齡化社會，65歲以上長者在2025年將達到500萬人，長輩及早檢測骨密，及早保養並治療骨鬆，才能讓生活品質及生命不受威脅。

個管師陳靖銀表示，為了避免長輩們把骨密檢測報告置之不理，決定主動出擊，進入社區向長輩說明骨鬆的嚴重性，有就醫意願者，就協助長者到院抽血，進一步檢查，再由中西醫師會診治療，目前中醫部還會開立傳統的龜鹿二仙膠丸劑健保處方，讓長者們保骨本。