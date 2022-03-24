第一金控擬現金增資子公司第一金人壽5億元 20:332022/03/24 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 第一金控公告，擬現金增資子公司第一金人壽保險公司新台幣5億元，事實發生日為3月24日，交易單位為5,000萬股，每單位價格為10元，交易總金額為5億元。 第一金人壽為第一金控全資子公司，擬於取得主管機關之投資核准後，以現金一次給付股款5億元，無契約限制條款及其他約定事項。 第一金指出，此次的具體目的或用途為強化第一金人壽資本結構。 巨路減資加配息 股東每股拿回5元 《金融股》一銀主辦大成鋼美孫公司8500萬美元聯貸案 #第一金 #第一金人壽 #第一金控 #現金增資 #子公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大美人關之琳分享6億豪宅日常 雲霧繚繞宛如人間仙境 18:112022/03/23 娛樂 三章一Q獎勵金 業者盼滾動式檢討 04:102022/03/21 財經焦點 響應綠色金融 中壽加碼台灣再生能源 04:102022/03/22 投資理財 國際創投溢價29倍 入股大車隊旗下生活網 17:272022/03/21 財經 第一銀14度獲信保金質獎 送保承作量居金融機構之冠 18:352022/03/23 財經 信邦營運強 法人升評 19:412022/03/20 財經 第一銀行綠色信用卡 攜手卡友落實環境永續 18:432022/03/22 財經 台灣大車隊小金雞 國際創投入股生活網 拚日本掛牌 04:102022/03/22 產業特刊 國際原物料漲不停 團膳業者要求檢討三章一Q獎勵金 11:432022/03/20 生活 疫後寵物經濟大爆發 寵物基金搶賺商機 14:232022/03/23 財經 台灣大車隊攻生活圈 獲Headline Asia注資 15:342022/03/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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