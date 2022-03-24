第一金控公告，擬現金增資子公司第一金人壽保險公司新台幣5億元，事實發生日為3月24日，交易單位為5,000萬股，每單位價格為10元，交易總金額為5億元。

第一金人壽為第一金控全資子公司，擬於取得主管機關之投資核准後，以現金一次給付股款5億元，無契約限制條款及其他約定事項。

第一金指出，此次的具體目的或用途為強化第一金人壽資本結構。

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