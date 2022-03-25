南部半導體Ｓ廊帶成形，可望鼓勵更多供應鏈企業跟進布局相關產業聚落，不過也引來外界擔憂缺水問題。高雄市水利局指出，高市府積極推動「橋頭再生水案」，可望每日供應3萬噸再生水給楠梓產業園區使用，預計於2022年中完成招商，並於2026年開始供水。

3月17日營建署審議同意通過，北高雄第一座再生水廠的興建與營運的橋頭再生水案，預估計畫推動經費達50億元，由中央補助44多億元與地方自籌經費辦理。

高市府積極推動高科技S廊道開發計畫，北高雄地區除了橋頭再生水案之外，每日可供應3萬噸再生水給楠梓產業園區使用，目前也持續辦理楠梓再生水案可行性評估中，預估可產生7萬噸再生水，預計2028年完成每日產出10萬噸再生水。

高雄市水利局指出，藉由推動楠梓及橋頭再生水廠，可供應北高雄產業所需用水，降低缺水危機及穩定產業發展，除了推動再生水廠案，也會持續加速污水用戶接管率，以提升整體生活品質。

而高雄市府為成功招商有效促進產業發展，加緊開發水資源，已於2019年完成鳳山水資源中心，為全國首座再生水廠，可供每日4.5萬噸再生水給臨海工業區使用；2021年完成的臨海水資源中心，為全國首座污水處理廠與再生水廠合併興建的計畫，2022年正式營運提供臨海工業區每日3.3萬噸再生水。