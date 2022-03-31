大陸商務部新聞發言人束玨婷今（31日）表示，密切關注本輪疫情對外貿企業、特別是對中小微外貿企業的影響。從目前反映情況看，部分外貿企業受疫情影響，面臨生產經營受阻、物流運輸不暢等階段性問題。

束玨婷表示，同時原材料成本上漲、跨境海運不暢、供應鏈瓶頸等問題尚未根本緩解，外貿企業特別是中小微企業仍面臨較大經營壓力。

針對企業面臨的困難和挑戰，束玨婷表示，將會同相關部門和地方，繼續狠抓穩外貿政策落地見效，落實減稅降費措施，持續優化營商環境，著力推動疏導物流運輸瓶頸，保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通。