俄羅斯入侵烏克蘭後，西方盟國為避免使用俄國能源面臨短缺問題；加拿大今天宣布，將擴大約5%的石油出口，以協助盟國度過難關。

法新社報導，加拿大資源部長威金森（Jonathan Wilkinson）說：「我們的歐洲盟友需要加拿大與其他國家加強供應能源，他們說需要我們的協助好在短期內擺脫對俄羅斯的石油與天然氣的仰賴。」

他說加拿大責無旁貸，「將繼續與國際夥伴合作，支撐國際能源市場」。威金森今天出席國際能源總署（International Energy Agency，IEA）在巴黎舉行的部長級會議。

他說：「為回應盟國求援盼度過俄烏戰事造成的能源短缺，加拿大業界有逐步增加石油與天然氣出口的能力，在2022年內每天增供多達30萬桶，盼能取代俄羅斯。」

加拿大石油生產商協會（Canadian Association of Petroleum Producers）負責財政的副總裁布倫南（Ben Brunnen）則表示，加拿大的增供不過是杯水車薪。

布倫南說：「歸根究柢，我們拿不出夠量的市場輸出，不足以改變情況。」還說短期內增產反而對加拿大業界帶來風險。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1110325