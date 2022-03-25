橫跨後壁菁寮大排的行沙橋，25日舉行完工謝土典禮。(張世賢服務處提供／劉秀芬台南傳真)

橫跨後壁菁寮大排的行沙橋，25日舉行完工謝土典禮。(張世賢服務處提供／劉秀芬台南傳真)

橫跨後壁菁寮大排的行沙橋，25日舉行完工謝土典禮。(張世賢服務處提供／劉秀芬台南傳真)

台南市後壁區新嘉里100餘名里民，今早準備40餘桌豐盛祭品，為他們爭取10多年才獲落實的行沙橋舉行隆重謝土典禮，並大力感謝台南市議員張世賢與何明德行善團，及台南市政府的協助。

橫跨後壁菁寮大排的行沙橋，是由張世賢向何明德行善團爭取設置，並獲得台南市政府協助闢建兩端引道，橋梁長43公尺、寬8公尺，工程費高達1300餘萬元；兩側引道各長148公尺、寬6公尺，工程費約近900萬元。

後壁區白沙屯里長張細雲說，他們爭設這座橋樑已長達10多年，但因當地地處偏僻，和政府經費有限，一直都沒有結果。張世賢得知此事後，轉洽請何明德行善團協助，只約1個月時間，就取得何明德行善團的允諾協助興建。

張細雲表示，這座橋完成後，原來地處菁寮大排兩側的農田，因已不用再繞道通行，不僅農民從事農作與農產運輸，已大為便捷，當地農地售價，每分地至少也都立即漲了數10萬元。