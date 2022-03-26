18歲公民權修憲案立院通過 侯友宜：樂觀也表贊同 10:282022/03/26 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜（左2）表示，非常支持18歲公民投票權能夠修憲。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院25日通過「18歲公民權」修憲案，公告半年後3個月內公民複決投票，新北市長侯友宜26日受訪表示，一直非常支持18歲公民投票權能夠修憲，謝謝大家彼此之間都有共識，能夠達成彼此都支持這樣的法案，不但樂觀其成也表贊同，大家一起加油。 18歲公民權修憲案今通過 民進黨：盼繼續挺公民複決程序 18歲公民權修憲案過關 賴清德：未來是屬於年輕人的世代 #18歲公民權 #修憲案 #樂觀其成 #也表 #贊同 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 18歲公民權修憲案通過 張麗善：相信年輕人就是相信台灣 18:032022/03/25 政治 外匯探搜－美元兌日圓匯率 今年會見雙向波動 04:102022/03/26 產業特刊 疫後新時代 朱宗慶：線上表演更多元 04:102022/03/26 財經焦點 台南市長艱困戰 謝龍介：任何事都可能發生 04:102022/03/26 地方新聞 率先提案VS.推動最久 藍綠搶功 04:102022/03/26 政治要聞 冠軍象進總統府 王威晨盼再10次 04:102022/03/26 運動天地 新聞幕後》招架無力 國民黨只能配合演出 04:102022/03/26 政治要聞 當國台辦不再忌諱「中華民國」 04:102022/03/26 時論廣場 陸港觀盤－港股反彈不少 宜待市場回調後再進場 04:102022/03/26 全球財經 18歲公民權入憲 三讀通過 04:102022/03/26 財經要聞 影／新歷史！立院表決通過「18歲公民權」修憲案 將交公民複決 13:162022/03/25 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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