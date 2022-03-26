立法院25日通過「18歲公民權」修憲案，公告半年後3個月內公民複決投票，新北市長侯友宜26日受訪表示，一直非常支持18歲公民投票權能夠修憲，謝謝大家彼此之間都有共識，能夠達成彼此都支持這樣的法案，不但樂觀其成也表贊同，大家一起加油。