立法院25日通過「18歲公民權」修憲案，公告半年後3個月內公民複決投票，新北市長侯友宜26日受訪表示，一直非常支持18歲公民投票權能夠修憲，謝謝大家彼此之間都有共識，能夠達成彼此都支持這樣的法案，不但樂觀其成也表贊同，大家一起加油。

18歲公民權修憲案今通過 民進黨：盼繼續挺公民複決程序
18歲公民權修憲案過關 賴清德：未來是屬於年輕人的世代
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