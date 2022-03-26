副總統賴清德（前排右六）參觀蘭展，並與來自全台各地600多名台南同鄉會鄉親分批合影。（劉秀芬攝）

2022台灣國際蘭展26日正式開園迎接遊客，副總統賴清德上午也前往參展，並與來自全台各地600多名台南同鄉會鄉親合影。賴清德參展時表示，台灣國際蘭展受疫情影響已經停了兩年，今年好不容易重新開展，呼籲全國民眾撥空來參觀蘭展。

台南市民政局表示，全國台南旅外同鄉會自2005年開始舉辦返鄉尋根之旅，由民政局協助安排參觀台南景點、建設，每年的蘭展也是參觀重點之一，前兩年受疫情影響，蘭展停辦，今年確定重新舉辦後，鄉親紛紛報名參加活動，副總統賴清德更一起來參展，與鄉親合影敘舊。

賴清德表示，昨天蔡英文總統來主持蘭展開幕典禮，今天他陪同各縣市同鄉會鄉親來觀展。賴清德說，蘭花非常漂亮，也代表富貴，在疫情當中，蘭花傳達的祝福，更加重要。

賴清德也感謝台南市長黃偉哲團隊，克服萬難舉辦蘭展，現場布置的蘭花都非常漂亮，總冠軍、各種競賽蘭都非常出奇、令人嘆為觀止，很多蘭花都是沒看過的，非常歡迎全國好朋友撥空前來觀展。