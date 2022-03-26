現在手機續航力不如以前舊式手機，在外一定多少有碰過手機沒電的窘境。雖然近年行動電源租借站已四處林立，一名女乘客深夜搭乘台鐵北上，手機仍遇到快要沒電困境，擔心等等到達偏僻的八堵站時不能聯絡老公來接，硬著頭皮向列車長詢問充電車廂在哪？不料，車長冷冷回了一句話就轉身離去，留下一臉落寞的乘客。2分鐘後，車長的舉動讓她出乎意料。

網友PO文稱讚此善行表感謝 (圖/翻攝《爆廢公社公開版 》)

女乘客在臉書社團《爆廢公社公開版 》發文並附上照片，表示日前自己要搭乘台鐵回基隆，足足有3個小時的車程，手機卻要沒電了。於是只好硬著頭皮問列車長充電車廂在哪裡？列車長回應網友：「這型號的列車沒有充電車廂唷！」便走回車頭。正當她深陷在焦急的沮喪中，列車長拿著行動電源跟她說「這個先借你充！下車再還我就好～」令她直呼太感動了。因為她如果手機沒電，既不能叫老公來車站接，也不能打電話叫車，只能看緣分有沒有計程車經過。只能說列車長此善舉來的真是時候，完全解救了婦人。

列車長背影讓網友直呼背影也帥 (圖/翻攝《爆廢公社公開版 》)

此文一出引來萬名網友按讚，他們表示「台灣人真的很善良」、「要給這個列車長按一百萬個讚啊」、「好溫暖呢 最喜歡台灣的人情味了」、「我臺灣人 我驕傲」，也有網友建議原PO可以寫信到台鐵信箱，直接表揚獎勵該位列車長。