台灣大今（31日）宣布捐出500萬元給「慈濟基金會」，參與烏克蘭難民人道救援物資計畫，同時也號召民眾一起發揮愛心，透過慈濟基金會官網捐款，讓志工盡快籌集醫療用品、毛毯、食物等緊急物資，加速展開援助行動。台灣大同時也鼓勵員工與用戶透過「手機即時捐」，以小額捐款支持台灣世界展望會與中華民國紅十字會的人道救援活動。

隨著烏俄衝突情勢加劇，許多烏克蘭人正面臨身心受創、失去親人、家園被毀的困境，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）更統計，如今烏克蘭已有超過1000萬人逃離家園，是二戰以來最嚴重的難民危機，台灣大秉持人道關懷精神，捐款參與慈濟救助計畫，讓波蘭慈濟志工就近提供難民實質的援助，為當地人道救援工作盡一份力，並期盼早日停戰、恢復和平，讓烏克蘭人民盡快重返家園，重建日常生活。

同時，台灣大推出「手機即時捐」，整合更多資源與力量投入賑濟工作，用戶手機直撥518077即可捐款給台灣世界展望會，零時差提供於戰爭中流離失所的兒童與家庭獲得安全庇護、基本生活援助及心理急救關懷，或直撥55135捐款給中華民國紅十字會，提供難民基本援助與醫療用品等迫在眉睫的救援需求。此勸募活動發起後，短時間內就有數百位台灣大公司同仁與民眾捐款送暖，捐款金額更已達6位數字。希望能匯聚各界更多的資源與關懷，協助受戰火影響的人民早日度過難關。