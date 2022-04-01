去年4月2日台鐵408次太魯閣號列車發生重大事故，即將滿周年。台鐵局表示受損最嚴重的第7、8節車廂已於3月29日從和仁站運抵富岡基地，完成臨時安置，並種下49株桔梗花欉，以紀念49名罹難者。

行政院蘇貞昌院長今年2月10日接見0402台鐵408次列車事故罹難者家屬代表，允諾將受損最嚴重的第7、8節車廂予以保留。台鐵表示，3月29日已將事故車廂從和仁站運抵富岡基地，完成臨時安置。該地點是一個臨時園區，位於富岡的台北機廠實習線路，車廂放置處所周邊環境經過精心整理，栽植桔梗花欉49株，以紀念事故中罹難的49人。

交通部長王國材今（1）日與家屬代表及律師陳孟秀等人，在台鐵局主秘陳裕謀的陪同下，一同前往訪視富岡基地臨時園區。王國材表示，0402事故即將屆滿周年，將受損最嚴重的車廂予以保留，除供紀念追思外，亦結合教材內容，使每位學員親身感受，發揮最大教育效果。

王國材也要求台鐵加強臨時園區的帳篷防水功能，並提供通行證給家屬方便進出。台鐵則規劃，116年富岡員工訓練中心和事故紀念館啟用，會再將該2節事故車廂移入館中。