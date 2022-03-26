賴清德副總統今晚間出席「台北市宜蘭同鄉會2022新春團拜暨第19屆理事長、理監事就職典禮」致詞時表示，宜蘭鄉親對促進台灣民主發展的貢獻很大，台灣跟國際社會追求相同的價值，也就是民主。

副總統致詞時表示，今天非常高興受邀參加新春團拜活動，首先他要祝福大家新的一年平安順利。

副總統認為，台南與宜蘭有幾項相同的地方。第一，就是非常重視歷史文化，第二，就是相當重視民主價值。特別是宜蘭對台灣的民主貢獻很大，包括陳定南、游錫堃及陳菊等人在內，有許多民主運動的前輩。

談到民主，副總統表示，目前，民主對國際局勢來說非常重要。大家看到俄羅斯侵略烏克蘭，也會思考台灣局勢。

他認為，台灣跟國際社會追求相同的價值，也就是民主。台灣位處第一島鏈的關鍵位置，過去這幾年來，大家共同合作、團結打拚，堅守主權與民主，受到國際社會的高度肯定。

副總統也提到，台北市宜蘭同鄉會名譽理事長、立法院長游錫堃過去在行政院長任內，不負宜蘭鄉親的期待，終於使雪山隧道獲得貫通。近來攸關宜蘭發展的高鐵案，有關於設站選址的部分，游院長也幫忙協調，充分反應鄉親的意見。這些都可以看出政府對宜蘭的重視。