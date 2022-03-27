上海市27日疫情防控新聞發佈會上表示，統計26日新增45例新冠肺炎本土確診病例、2631例本土無症狀感染者。上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝表示，目前全市已實施抗原檢測1400多萬人，從中發現部分陽性人員，隨即對其進行核酸檢測，在檢測結果出來前就立即管控，「抗原檢測速度快、操作簡便的優勢得到了體現」。

吳乾渝表示，抗原檢測還將繼續進行，透過齊頭並進目的是提高檢測效率，及時發現隱匿感染者，在朋友圈中也看到了不少民眾自行上傳的檢測結果，可以看出大家事先做好了功課，積極參與。

據大陸央視報導，截至3月27日9點，這次疫情在上海全市已累計排查到在滬密切接觸者3萬2595人，均已落實管控。其中2萬6567人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。已排查到在滬密接的密接6萬7278人也已落實管控，其中6萬180人核酸檢測結果為陰性，其餘正檢測中。