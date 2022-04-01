足跡圖。（縣府提供）

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花蓮慈濟醫院1名急診室女護理師昨天確診，院方擴大採檢，今再新增急診室2名醫師及另1名護理師受感染。衛生局緊急追查傳染源頭，發現4醫護有共同點，都曾服務來自三重至花蓮遊玩、因熱痙攣就醫的孩童，這名孩童父母也確診。衛生局長朱家祥說，9大5小4個家庭來到花蓮旅遊，期間因1孩童發燒曾到藥房買藥，狀況未見改善，曾兩度到慈濟急診，過程孩子躁動、嘔吐等都可能接觸感染。

此外，醫護人員感染是否可能擴及院內感染，慈濟醫秘李毅表示，已召回3月27日起所有急診工作人員進行核酸檢測，包含清潔、醫師護理師、保全、傳送人員等都納入篩檢，同時也針對這段期間到過醫院急診室包括住院病人，全都進行快篩檢測，確保院區控制未染疫。

花蓮慈濟醫院護理師染疫，疫情持續擴大，今天再增3名確診個案，都是昨天確診女護理師（案23529）同事，其中2人為小兒科男醫師（41歲案23628、57歲案23649）、1人為男護理師（27歲、案23629）。初步溯源，4名確診個案的共同點，都是服務一名從北部來花蓮旅遊的一位熱痙攣的孩子。

衛生局長朱家祥說，來自三重，9大5小4個家庭來到花蓮旅遊三月27日到花蓮旅遊，30日離開。期間一個兩歲多孩子發燒抽筋，到醫院時出現躁動且很多嘔吐物，4位醫護人員協助診療，之後孩子可能症狀未能有效改善，29日二度來到慈就診30日返回台北。

直到31日女護理師下班後前往墾丁旅遊身體不適確診，花蓮衛生局進行匡列並追查疫調，同時通知小孩（染疫）家人快篩，其父母親也確診，另同行3友人確診陽性，仍需做PCR確認。

朱家祥除了公布染疫者足跡外，今天新增2名確診醫師中，有1人在慈濟大學任教，昨天深夜慈濟大學已經宣布今天起至10日展開遠距離教學，今天一早校園也展開環境清消。

4染疫都是急診室醫護，憂心擴大院內感染，慈濟醫秘李毅表示，3月31日上午護理師確診後，一早院方緊急召回所有急診工作人員做核酸檢測，包含清潔 、醫師護理師、保全、傳送人員都納入，同時展開院區環境清潔，同時針對 27日起三天在進出過急診市的病人，包括住院病人，全部做病原快篩都陰性。

慈濟基金會也支援兩千劑抗原快篩，截至今天總共執行603劑檢驗，還沒有檢驗完，此外，清明連續假期將屆，院方已要求每位同仁收假日，務必完成抗原快篩陰性才可以進入醫院。急診室已經重新開啟用，連假期間急診持續正常運作，急重症重、車禍都能處理，請鄉親不用擔心。