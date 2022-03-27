年輕人較有衝勁，總希望自己的青春是轟轟烈烈的，有激情雖是好事，但通常並不是說有幹勁就能成功，不過運勢命理網站「靈匣網」分享，生肖龍、虎、馬、蛇、豬的人天生運氣好，年紀輕輕就能有作為。

生肖龍

生肖龍的人對自己要求很高，他會希望自己能不斷進步，而當自己往上爬時，也會要求自己的下屬一起進步。所以他的每一天都在努力，靠著這種鍥而不舍、追求卓越的精神，以及他天生的領導力，不管做什麼行業，都能越爬越高，成為最年輕的佼佼者。

生肖虎

屬虎的人行動力很強，知道自己要的是什麼。只要立定好目標就往前衝，不管有什麼困難都不退縮，憑著這股不怕死的勁，是比較容易打造出自己的事業版圖。當然，如果行事之前能有計劃、能考慮周全一些，不那麼急功近利的話，會更容易成功。

生肖馬

說到強而有力的行動力，除了屬虎的人，還有生肖馬之人，他們永遠要搶先一步，具有不肯服輸的個性，因此凡事要能激勵自己積極奮鬥。若是能訓練自己的耐性，做事能負責到底，貫徹始終，那麼他絕對會成為同齡人中的大富豪。

生肖蛇

生肖蛇的人是有野心的，但他也懂得隱藏自己的野心，懂得蟄伏。常常在暗處默默耕耘、奮鬥，做事一絲不茍，嚴格要求。當別人不將他當成威脅時，他往往能出其不意地勝出，擠掉競爭者，不鳴則已一鳴驚人。當然，若是能提升點行動力，成功的時間還能提早不少。

生肖豬

不得不說生肖豬的人有福氣，有運氣，他們不是有家族當靠山，因為資源充沛而贏在起跑線，就是有貴人扶持，有大把的朋友願意給他背書，給他支援。只要他自己勤奮一些，願意奮鬥，願意將精力放在事業、理想上，年少有為並不是夢想。