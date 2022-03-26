生肖馬

屬馬人在4月份，財運相當旺盛，有獲得意外之財，或是績效獎金、加薪的機會，所以千萬不要辜負了這一個月的好運勢，一定要在工作上多加努力，屆時才能享受豐盛的成果。在人際關係上，可以說是如魚得水，許多平常的點頭之交，在這個月的關係也會漸漸深厚，甚至變成好友，在你需要幫助的時候，化身為貴人在後面推你一把，但是記得一定要給予感謝的回報，才不會讓人有過河拆橋的感覺。本月感情運勢上，也是直直地往上衝，如果有想要求婚或是表白的人，可以把握這個月，成功機率相當的高。

幸運數字：10

吉祥方位：西方

生肖羊

屬羊人在4月份，容易窺探到他人隱私，發現許多不為人知的祕密，這些重大的消息，可能會成為你往上爬的機會，但是當你揭露出真相後，隨之而來的就是小人的反撲，這會是相當有力道的侵襲，會讓你身陷在恐懼不安的情緒中，所以要建議你，不要為了自身利益，而去惹上禍端，要切記，他人的閒事少管，盡好自己的本份才能保平安。財運上，這個月還算平順，雖然沒有高潮迭起的意外收入，但也沒有破損耗財的情況，保守的理財方式，可以讓你順順利利的度過這個月。

幸運數字：4

吉祥方位：西方

生肖猴

屬猴人在4月份，要多注意身體健康，生活作息一定要正常，不要日夜顛倒，或是睡眠不足，在工作上也要量力而為，不要拚了老命卻壞了健康，此外，有慢性病的人要更加注意，必須遵照醫師的囑咐，做適度的調養，如果沒有好好照顧自己的身體，很可能會帶來不可逆的後果。基本上，本月的運勢較弱，各方面的發展只要不出狀況，能夠平順度過就要心滿意足，另外在感情上，容易遇到奇怪的異性，可能會跟蹤或是有糾纏的狀況產生，自己要多加留意。

幸運數字：8

吉祥方位：西方

生肖雞

屬雞人在4月份，要特別留意情感問題，對於有對象的人來說，一成不變的感情，開始出現越來越淡的現象，把彼此的相處模式當作是應該的付出，心中原本的那份感動漸漸消失不見，如此容易造成對方的埋怨，建議要找回過往熱戀的情感，試著重新培養甜蜜的感覺，如果太過於輕忽，可能會讓雙方產生摩擦和裂痕，甚至會漸行漸遠，而對於單身者，可能就要再多加忍耐了，目前桃花不現，還是把心放寬，不要強求。在工作上，容易遇到貴人相助，但對方的幫助，是需要你的回報，所以不要全盤接受，要多加斟酌。

幸運數字：11

吉祥方位：南方

生肖狗

屬狗人在4月份，如魚得水，前有大好江山可以開創，後有強力靠山可以倚仗，做起事情來，一帆風順，無往不利，整體運勢呈現一種欣欣向榮的感覺，財運方面，自然就滾滾而來，如果是從事一般上班族工作，也能夠有順心的好運來臨，而要注意的事情，就是不要得意忘形，如果太過於自傲，可能就會失去判斷力，甚至會在不經意中得罪他人，埋下往後遭撻伐的隱憂，所以凡事依然要保持謙虛，不可傲慢無禮。在健康上，要注意腸胃保養，這個月容易有排便不順的狀況，可多攝取蔬果纖維來維持通暢。

幸運數字：12

吉祥方位：西方

生肖豬

屬豬人在4月份，會感到壓力特別的大，無論是在工作或是情感上，總覺得力不從心，無法往自己想要的結果去發展，工作上常有突發狀況，或是因為自己一時大意而造成些紕漏，導致主管或客戶的不悅，感情上則容易因為一些小事情而產生誤會，導致冷戰的情況產生，這些問題會讓自己開始失去信心，想要逃避，不過這樣的困境不會持續太久，在後半月時，情況會開始改變，屆時老天爺會還你一個公道，只要你不懈怠，好好認真努力，你的付出都會漸漸浮出檯面，讓對方看見，所以千萬不要灰心，一定繼續好好努力喔。

幸運數字：7

吉祥方位：南方