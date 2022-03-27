日前民進黨力推竹竹併，甚至為此要修《地方制度法》，但近日相關聲音近乎消失，有民進黨坦言就算現在要推，恐怕也趕不上在今年年底前的選舉完成調整，所以此議題等同於結束了，引起網友論戰，質疑「這事情一定要趕上選舉才能做嗎？」

《中國時報》報導，《地制法》修法的相關草案目前仍處在立法院委員會的狀態，就算送交朝野協商後續還有很多流程要跑，因此竹竹併已確定趕不上11月26日投票的九合一選舉。不具名綠委表示，黨內本就也有聲音認為不應為了協助特定人士找位置而推動修法，加上時機已過，新竹縣市合併升格議題已經結束。

相關消息引起PTT網友討論，不少人就表示「所以說真的是為了選舉嘛」、「證明英人設市」、「那不就承認只是為選舉，根本不是為大新竹！」「現在不推不就代表當初是為了選舉？」「不選了就沒必要性了」、「如果不是選舉考量，今年還是可以提案排審呀」。

此外，也有不少希望竹竹併成真的網友說「希望接下來大家可以理智討論」、「本屆合併真的就太急」，還有網友感嘆說「比較好奇的是，這事情一定要趕上選舉才能做嗎？」