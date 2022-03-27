美國的伊朗問題特使馬萊今天表示，他沒有信心世界強權與伊朗能很快恢復2015年的核子協議。相關各方在維也納談判11個月後，如今進展停滯，馬萊的說法降低了外界期望。

伊朗核子協議旨在藉外界鬆綁對伊朗的嚴格制裁，換取德黑蘭當局限縮自身的核子計畫。分析家說，若無法恢復協議，可能有爆發區域戰爭的風險，或是西方國家將祭出更嚴厲的制裁，且進一步推升全球油價。

馬萊（Robert Malley）今天在杜哈論壇（Doha Forum）國際會議表示：「我無法抱持信心認為就快達成…幾個月前我們也曾以為很接近了。」

他還說：「任何協商中，若有議題懸而未決這麼久，就能知道要彌合差距有多困難。」

馬萊對維也納協商作出上述評估前，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）的高階顧問哈拉濟（Kamal Kharrazi）曾聲稱可能很快就會達成協議，但「取決於美方的政治意願」。

美國前總統川普（Donald Trump）2018年讓美國退出伊朗核子協議，促使德黑蘭當局在大約一年後開始違反協議中的相關核子限制。拜登（Joe Biden）上台後有意重返協議，但在俄羅斯提出新的障礙後，各方斷斷續續商討數個月的談判於本月稍早暫停了。

俄國隨後表示，已收到它能繼續進行協議簽署方任務的書面保證，暗示莫斯科方面可能願意恢復核協議。

哈拉濟說，恢復核協議的一大重點在於，華府得把伊朗的「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）移出美國的「外國恐怖組織」（FTO）名單。

伊斯蘭革命衛隊是由共和國已故的創建者何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）在1979年革命期間成立，現在效忠於哈米尼，它不僅僅是支軍事武力，也構成一個擁有龐大政治影響力的工業帝國。

華府已把伊斯蘭革命衛隊列為「特別指定的全球恐怖分子」（Specially Designated Global Terrorist），並依「以制裁反制美國敵人法案」（CAATSA）制裁它。

伊斯蘭革命衛隊在國外執行任務的聖城部隊（Quds Force），2007年就被列名「特別指定的全球恐怖分子」。聖城部隊幫助伊朗透過代理人在中東地區擴大影響力。

川普政府另於2019年4月把伊斯蘭革命衛隊列入「外國恐怖組織」名單。

哈拉濟表示：「伊斯蘭革命衛隊是支國家軍隊，把國家軍隊列為恐怖組織，肯定讓人不能接受。」

被問及美方是否可能除名，馬萊回答：「不管你提出的伊斯蘭革命衛隊議題結果如何，我方看法是，對伊斯蘭革命衛隊的諸多其他制裁都將保留。協議無意解決那項問題。」

德黑蘭也希望獲得保證任何未來的美國總統都不會退出核協議。德黑蘭遭受的嚴厲制裁已重創經濟，但協議恢復後，制裁該鬆綁到什麼程度，則是另一項敏感問題。

美國在波斯灣地區的盟邦與以色列，對核子談判抱持疑慮，它們視德黑蘭為安全威脅。

以色列外長拉皮德（Yair Lapid）今天在耶魯撒冷，與來訪的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）召開聯合記者會。拉皮德說，以美兩國雖對核子協議看法分歧，仍將合作防止伊朗擁有核武。

他表示：「我們對核子協議及其後果的看法分歧，但開誠布公地對話，是兩國堅定友誼的一環。」