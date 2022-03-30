俄烏開戰，為了穩住亞太局勢，美國立即派艦巡弋台海，又派總統特使團訪台；歐洲議會則是在2月通過「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防禦政策」2項年度報告決議案，納入支持台灣條文，籲深化歐盟台灣雙邊關係，並高度關切中國軍事挑釁，敦促歐盟尋求台灣海峽和平。

在烏戰期間，美歐不約而同公開聲援台灣、警告中共不要在台海生事，但烏戰結束後，西方這兩大陣營還會繼續挺台抗中？

日前，半官方智庫邀請多位中國新聞資深記者座談，會中，有記者提到，為減輕西方要求共同制裁俄羅斯的壓力，中國軍方對於烏克蘭戰爭一直保持「靜音」，中共中央軍委機關報《解放軍報》從2月24日俄軍入侵烏克蘭起，截至3月18日沒有刊登

任何一條有關烏戰的分析或報導。

其次，共軍東部戰區並未提升戰備。美國前參謀首長聯席會議主席穆倫3月1日訪台時，白天有6架共機侵擾西南防空識別區，其中有1架運八反潛機深入台灣南方及東南空域，但中國相關戰區並未主動發布消息。

美軍JOHNSON號飛彈驅逐艦3月17日穿越台海，共軍東部戰區新聞發言人施毅只表示，東部戰區組織兵力對美艦「全程跟監警戒」；相形之下，去年11月9日，美國國會議員坐軍機訪台，東部戰區發布消息卻宣稱，組織兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，用的是「戰備」字眼；顯示烏戰期間，對於美國在台海的舉動，中國軍方是刻意低調。

不管中國的刻意低調，或是美國和歐盟的刻意高調，甚至是刻意嗆中，反而提醒台灣要注意烏戰後，美國與中國，或是歐盟與中國可能進行深度合作。

有記者指出，烏戰過後，全球要休養生息，雖然美國會持續抗中，但在伊朗核協議、北韓核武等關鍵問題上，美國都需要中國配合、協助；這種國際氛圍就如同希特勒崛起時，利用當時國際局勢，操作以英國為首的歐洲綏靖主義，讓西方國家因為懼怕戰爭，加上納粹德國擺出和平姿態，而讓希特勤爭取到發展時間而坐大。

俄羅斯出兵不利，國際輿論據此推論「北京肯定不敢出兵台灣」，這類言論正好讓北京將計就計，例如，如果中共已經不敢打台灣，台灣為何還要加強戰備、增加軍購、對中採取對抗的政策等。

烏戰後的綏靖氛圍，也可能讓歐盟重新思考是否要繼續打台灣牌，法國、德國政府對於台灣駐歐代表處更名等問題，是否會因為怕激怒中共而態度更加保留，值得台灣留意。

表面上，美國和歐盟這次在烏克蘭問題上難得步調一致，但仔細分析，雙方立場還是有所不同，例如法國總統馬克宏雖然譴責俄國，但也強調俄國總統普丁的安全考慮也必須要體認，顯示法國還是要走自主安全戰略。

中國經濟利益對歐盟益形重要。根據中國商務部3月17日發布的統計，今年前兩個月中歐雙方貿易達到1371.6億美元，比同期中國與東協的貿易額還高出5.7億美元，歐盟再次成為中國的第一大貿易伙伴；烏戰讓歐盟因為制裁俄國而受傷，戰後，提升對中貿易、爭取中國投資，都是歐盟當務之急。

至於戰後的俄羅斯，由於西方國家的制裁，只能加速「脫歐入亞」，全面與中國強化貿易合作，尋求中國產品作為歐洲產品的替代，加快發展遠東區的基礎建設；在亞太安全議題上，中俄是否在台灣問題上形成某種政治利益交換，也值得台灣關注。