台股話題核心台積電（2330）展開反攻，尤其外資開啟連三買、共計超過1.8萬張，是農曆年以來最長連續買超天數，股價已從波段低點555元強勢彈升至598元，劍指收復600元大關，買盤力道能不能延續，進而帶動台股挺進萬八大關，絕對是各方關注焦點。

根據統計，外資機構法人元月18日至3月16日賣超台積電58萬張，賣超金額是令人咋舌的3,449億元，終於在3月17日出現較大幅度回補，七個交易日內回補總值208億元的台積電持股，尤其近三個交易日連續性買超共1.8萬張，更是1月中旬連五買以後所出現的最長連續買超天數；法人指出，無論從外資近期回補的時間點、買超短期續航力來看，確實都有轉強跡象。

短期來看，花旗環球證券指出，台積電前二月營收累計3,191億元，已達成台積電首季營收財測高標值的67％，這表示台積電3月營收只要月增7％，就能達成財測上緣目標，花旗環球看好，台積電首季營運將能輕而易舉超標。

美銀證券指出，儘管台積電未來海外擴張腳步可能導致更高的成本負擔，然台積電經營管理階層對毛利率長期超越53％、股東權益報酬率（ROE）高於25％，依然深具信心。美銀認為，台積電營運有持續強勢空間，部分原因來自先進製程的稀缺性，另外，就算供應鏈未來面臨潛在庫存調整風險，台積電2022年產能利用率仍將維持高位。

瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪（Randy Abrams）指出，台積電出席瑞信亞洲投資論壇時確認，受惠5G結構性需求、更多運算需求帶動，加上台積電占據技術領先優勢地位，獲得更多市占，台積電長期成長趨勢不變。