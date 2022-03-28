《第94屆奧斯卡金像獎頒獎典禮》將於台灣時間3月28日上午登場，台視連續第11年取得無線電視獨家授權，從上午6點30分起全台獨家與全球同步HD live播出星光大道與頒獎典禮實況，同時邀請知名影評人塗翔文擔任講評、施偉銘擔任口譯。

潔西卡雀絲坦（左）、妮可基嫚紅毯比美。

今年擔任頒獎嘉賓的「灰姑娘」莉莉詹姆斯以一襲Versace粉紅色刺繡深V禮服火辣登場，開岔露美腿更顯霸氣。以《神聖電視台》入圍最佳女主角的潔西卡雀絲坦今年呼聲相當高，更是第一位步上紅毯的影后入圍者，她身穿一襲漸層禮服，深V剪裁露出好身材。同樣入圍影后的妮可基嫚和老公基斯厄本一起現身紅毯放閃，她穿著灰色貼身禮服開深V，大方秀出保養得宜好身材。

本屆提名最大贏家《犬山記》入圍12項大獎，《沙丘》則以10項入圍緊追在後，到底鹿死誰手？塗翔文分析兩部作品競爭激烈，但也不排除黑馬《樂動心旋律》出線，影帝、影后獎項則分別看好威爾史密斯和妮可基嫚廝殺潔西卡雀斯坦。