藥華藥(6446)與AOP商業仲裁又起波瀾，AOP提反請求60億歐元，藥華藥今早股價跌逾3%，仍守穩月線。

藥華藥與AOP的糾纏自2020年開始，2020年因AOP違約向國際商會(ICC)提請仲裁請求AOP賠償約20餘億歐元，最新進度為AOP於3月25日提出答辨狀及反請求(Statement of Defence and Counterclaim)60億歐元(折合新台幣1890億元)。

藥華藥指出，瑞士、奧地利、德國、美國均已判決：藥華藥免賠AOP 1.42億歐元，並撤銷專利移轉的限制，案件全數終審定讞。這次AOP不但又藉機再提反請求，用部分舊事證來提出新要求，而且求償金額是上次的42倍，意圖用漫長的國際法律戰來困住公司新藥發展。

藥華藥委任律師則強調，尚未收到AOP繳交裁判費的證明，目前反請求部份尚屬不合法，將依仲裁流程於既定時程內向ICC提出答辨。

此外，由於AOP以自行認定之價格強加要求藥華藥接受並以拒付貨款做為手段，故雙方今年開始已經議定「現金交易」，公司收到AOP的貨款之後才會出貨，兼具保障相關病人的人道立場與股東權益。