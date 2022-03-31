處理引渡程序問題的《引渡法》已逾40年未修，行政院今通過修正草案，主要變革，在於將原先的「國民不引渡」原則，改為在一定條件下，例如犯下我國法律本刑最輕3年以上有期徒刑者，得准予引渡我國國民。法務部官員表示，隨科技進步、交通日趨發達，修法後將有助遏止外國罪犯事後走避我國，或國內犯罪者遠遁他國的狀況。

現行《引渡法》規定，「請求引渡之人犯，為中華民國國民時，應拒絕引渡。」這也被視為「國民不引渡」原則。當我國與其他國家之間，若沒有「引渡條約」的約定，一般而言，若他國請求引渡，就會依《引渡法》規定辦理，但在「國民不引渡」的原則下，我國並沒有遵從另一國請求、引渡罪犯的義務。

另方面，我國若與特定國家簽訂相關引渡條約，雙方均可視引渡條約的規定，將人犯送交給請求國。

法務部國際及兩岸司副司長汪南均表示，我國近期先後與波蘭、斯洛伐克等簽訂刑事司法合作協定，列有「引渡」互助事項 ，我國亦曾與12個國家簽訂引渡條約，為因應未來適用《引渡法》的可能性，加上現行《引渡法》已逾40年未修訂，年久失修，部分條文早已不合時宜，因而提出修正。

汪南均指出，此次修法，主要將「國民不引渡」原則修改為在一定條件下得准予引渡國民。目前草案明訂，被請求引渡人為我國國民，應拒絕引渡，但有下列情形之一者，不在此限，其中包括取得我國國籍在請求引渡後；犯下我國法律規定法定最輕本刑為三年以上有期徒刑之罪，經徵詢檢察機關及相關機關意見後，認在我國無從追訴或其追訴顯有困難；為執行徒刑而請求引渡，其應執行刑期或剩餘刑期逾一年。

汪南均指出，草案也明訂引渡羈押要件，被請求引渡人經法官訊問後，有事實足認被請求引渡人有逃避引渡程序或引渡執行之虞，或有事實足認被請求引渡人有妨礙外國訴訟或引渡程序調查之虞，而有羈押必要，得為引渡羈押。

此外，草案也明訂緊急引渡羈押路徑及程序，若因情況急迫，請求國不及向我國提出引渡請求時，得透過傳真、電子郵件或其他方式，以書面向法務部請求緊急引渡羈押被請求引渡人。