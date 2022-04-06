國民黨台北市議羅智強今（6）日才宣布參選桃園市長，結果國民黨下午就表示當初一一徵詢地方議員，但卻得到「羅智強很弱」的反饋，選策會才會排除提名羅智強這個選項。對此，羅智強也在臉書以一個「難」字進行回應。

國民黨秘書長黃健庭今日下午表示，對於羅智強的任何決定，以好友立場都抱持尊重，但從秘書長和黨的角度是「有點遺憾」，認為羅智強沒有考慮黨的決定。

黃健庭透露，在未加入孫大千、陳學聖、吳志揚等人的狀況下，羅智強的民調已非最強，且選策會也在此狀況下數次召開會議徵詢地方意見，從地方議員獲得「羅智強很弱」的反饋，「那這種情況底下，選策會就基本上已經排除羅智強提名」。

對於黨中央的解釋，羅智強稍早在臉書分享相關新聞，並寫下一個「難」字，隨後又在留言處說「好難」2個字，引起支持者不捨，不到一個小時已有超過900位網友留言，力挺羅智強說「沒有反省，沒有新思維」、「黨中央有他們的選擇，我們選民也有我們自己的判斷」、「心已死，年底不投票了！」