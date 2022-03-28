高市府日前接獲民眾檢舉稱某食品業者涉嫌囤放逾期食品，衛生局立即突襲稽查，發現達臻國際有限公司囤積過期食品7624.5公斤過期食品，並提供過期食品給仁愛、兒童之家等弱勢機構廚房使用，且長達2年時間，衛生局認定違規情節重大，依違反《食安法》處業者1080萬元罰鍰、勒令停業，並移送橋頭地檢署偵辦。

高市府日前接獲民眾檢舉稱某食品業者涉嫌囤放逾期食品，衛生局立即突襲稽查，發現達臻國際有限公司囤積過期食品7624.5公斤過期食品，並提供過期食品給仁愛、兒童之家等弱勢機構廚房使用，且長達2年時間。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府日前接獲民眾檢舉稱某食品業者涉嫌囤放逾期食品，衛生局立即突襲稽查，發現達臻國際有限公司囤積過期食品7624.5公斤過期食品，並提供過期食品給仁愛、兒童之家等弱勢機構廚房使用，且長達2年時間。（高市府衛生局提供／洪浩軒高雄傳真）

衛生局稽查人員於24、25日分別前往達臻國際有限公司囤放食材的倉庫及廚房執行「無預警稽查」，果然查獲2處有逾期白米、佛跳牆、果汁、里肌豬排、湯包、小湯圓及人造奶油等10項食品，其中過期白米的數量最多，堆滿2處倉庫，且幾乎都長出米蟲，而過期最久的則是佛跳牆，已逾期1年多。

衛生局指出，經連日持續追查，發現達臻國際有限公司提供過期食品給予機構團體廚房使用，清點後共查出囤放逾期白米、佛跳牆、果汁、里肌豬排、小湯圓及人造奶油等10項食品總重量達7624.5公斤，且過期白米長蟲、提供社福及訓練等機構過期餐點2年多的事證均屬實。

衛生局表示，達臻國際有限公司林姓負責人委由其子代理完成意見陳述並坦承在案，考量供餐對象多為兒童、老人、身心障礙者或學校集體餐飲環境，用餐影響層面廣泛，並嚴重危害人體健康，可非責難程度遠較一般業者高，違規情節重大，將依違反食品安全衛生管理法第15條暨同法44條規定，處1080萬元罰鍰並已令業者停業，相關違法情節另移送橋頭地檢署偵辦。