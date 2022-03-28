隨著外送平台的崛起，外送員的人數也大量增加，有鑑於外送服務之運送過程中，屢屢發生職業安全問題，高雄市勞工局針對外送平台業者首先推出「雙12」的規範，也就是外送平台業者應確實管理外送員之外送服務時間，強制外送員每日外送服務時間不得超過十二小時；並不得提供連續外送服務達十二日。

除此之外，根據《高雄市外送平台業者管理自治條例草案》規定，外送平台業者應幫外送員出資投保意外傷害含失能及死亡險最低300萬元，至於意外傷害險最低每日1000元。

當有外送員因職災死亡或1人以上受傷住院時，業者必須於8小時內通報市府；提供食品運送的平台業者，需至少設置1名管理衛生人員，若平台業者違反上述規定，將處以3萬至10萬元不等罰款，並可按次處罰。

不過有部分外送員表示，雖然勞工局立意良善，但因為外送人數的增加，已經稀釋了他們的接單數量，如果再限制工時可能會因此讓他們的收入降低，無法支付家庭的開銷，希望市府在送市議會通過條例前能多加考慮!

而有關於《高雄市外送平台業者管理自治條例草案》的相關作業程序市政府將提請市議會審議，還有待市議會三讀通過後才會施行。