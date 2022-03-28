使用牌照稅即將在4月1日開徵，根據統計，今年開徵車輛數為786萬6756輛，較去年增加21萬5423輛，年增率2.82％；而開徵稅額651億0683萬元，較去年增加10億4693萬元，增加幅度為1.63％。

台北市稅捐稽徵表示，主要是自用小客車明顯增長，自用小客車較去年增加20多萬輛；而營業用車輛增加約1萬多輛。

根據統計，六都之中新北市自用小客車增長數最多，較去年增加4.4萬輛、桃園市增加1.6萬輛次之、台中增加1.5萬輛、高雄增加1萬輛、台南則僅增加約8000多輛；而台北市反而衰退776輛。

台北市稅捐稽徵處解新，台北市會出現負成長，原因為大眾運輸系統發達，加上免徵牌照稅的電動車大幅成長所致。

財政部賦稅署表示，使用牌照稅將於4月1日開徵，繳納期間自4月1日到同月30日止，但是繳納期間末日是逢假日又因銀行於5月2日勞動節補假，截止日順延到5月3日。

使用牌照稅繳款書直接由直轄市稅捐稽徵機關填發郵寄納稅義務人，為了方便稅款繳納，財政部提供多元化的繳款管道，納稅義務人可登入地方稅網路申報作業網站利用自然人、工商、金融憑證或已註冊健保卡及密碼或行動自然人憑證(TW FidO)或車牌號碼及身分證字號、統一編號直接線上查繳稅款。

也可以持繳款書到代收稅款的金融機構以現金或票據繳納，稅額在3萬元以下就可以到統一、全家、萊爾富或來來(OK)便利商店繳納；也可以透過自動櫃員機(ATM)、信用卡、晶片金融卡、活期儲蓄存款帳戶及電子支付帳戶等方式繳稅。

也可以使用行動裝置掃描繳款書上的QR-Code行動條碼連結到網路繳稅服務網站辦理線上繳稅，或透過行動支付工具繳稅服務業者APP，選擇以綁定的信用卡或金融卡繳稅。