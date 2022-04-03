教育部近日公布，110學年實驗教育計畫通過校數為113所學校，學生數近2.2萬人，5學年間參與學生數增加1.2萬人或1.3倍。參與實驗教育學生數占學生總數比率也由0.36％逐年增至0.92％，在少子女化趨勢下呈逆勢成長。

教育部表示，105學年實驗教育計畫通過校數及學生數分別為40所、9369人，到了110學年則成長為113所、2萬1667人，5年來增加73校、1.2萬個生。觀察110學年實驗教育各階段學生數，以國小1.4萬人（占64.9％）為主，國中5225人（占 24.1％），高級中等學校計2375人（占11.0％）。

實驗教育可分為「學校型態」、「公立學校委託私人辦理」（公辦民營）及「非學校型態」3 種，其中學校型態實驗教育計畫通過校數已由 105學年35所快速增至110學年之98所；參加學生也由2764人增至9500人，成長近2.4倍，以國小6682人最多，國中2390人，高級中等學校428 人。

110學年公辦民營實驗教育計畫通過校數計有 15所，較105學年增加10所；學生人數2487人，較105學年1620人增加867人，其中國小1413 人、國中821人、高級中等學校253人；至非學校型態實驗教育，110學年參與學生人數計 9680人，其中以國小5972人最多，國中2014 人，高級中等學校1694人。

此外，關於高級中等學校畢業生狀況，教育部統計，109學年高級中等學校畢業生人數為19.2 萬人，與105學年相較，計減少4.2萬人或17.9％，期間之106學年因龍年效應致畢業生人數24.1萬人最高，餘均呈下降趨勢。

觀察各學程畢業生占全體畢業生人數比率，近 5學年皆以普通科及專業群科為大宗，普通科占比由105學年之40.3％增至109學年之47.1％，專業群科則由105學年的42.1％減至109學年 39.4％。

按設立別觀察，109學年公立學校逾5成9的學生畢業於普通科，近3成1的學生畢業於專業群科；私立學校近5成3的學生畢業於專業群科，普通科2成9居次。