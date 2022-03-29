新北市淡水區昨日驚見浮屍，16歲鄭姓高中生25日與朋友一同慶祝生日，但鄭少疑似酒後情緒高張，在朋友的起鬨下跳入河中，此後便再也沒有浮起，其友人驚覺不對通報警消，消防員搜尋多時無果，鄭少遺體直至昨日上午才被民眾發現，確切案情仍須釐清。

據了解，鄭姓少年在淡水讀書，平時人緣極佳、頗受歡迎，其友人25日為他舉辦生日宴會，席間更喝酒助興，鄭少身為壽星尤其開心，而酒後有朋友鼓吹他「跳水慶祝」鄭少毫不猶豫地跳下，此後卻再也沒有浮起。

其友人驚覺不對通報警消，但消防員搜尋多時無果，鄭少昨日上午才在河岸邊被民眾發現，他當時已明顯死亡，警方則通知家屬前來指認，鄭男親友悲慟不已，難以相信摯愛「慶生變忌日」的殘酷事實，警方也將進行刑事相驗以釐清死因，確切案情還待調查。

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