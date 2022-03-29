現代職業百百種，政府更鼓勵年輕人勇敢創業。台北市產發局28日舉辦活動，邀請多位創業家分享心路歷程、跨業交流、商機對談，自2015年至今，產發局已協助3萬人創業輔導，提供20億元的獎勵補助，且幫助企業融資核貸超過25億元。

北市產發局28日在N24台北方舟(ARK·TPE)舉辦「豐盛台北 創業進擊-臺北新創生態圈交流活動」，許多曾接受獎勵補助的新創企業都到場參與。副市長黃珊珊表示，年輕人有許多創新想法，政府能提供的就是助力，包括補助金、創業諮詢等，北市府將持續加強這塊服務，做創業家最堅強的後盾。

活動當天還邀請到雲象科技創辦人葉肇元、優樂地永續服務執行長蔡承璋，以及米菲多媒體執行長盧俊諺進行3人對談，3人均是「台北市產業發展獎勵補助計畫」的亮點企業得主，共同交流創業甘苦、克服困難的經驗。

葉肇元在對談中提到，雲象科技的目標是病理數位轉型、人工智慧輔助診斷，希望能藉著人工智慧的利用，實現精準醫療，提升醫療品質。蔡承璋表示，優樂第永續服務致力於新科技、跨領域合作，提供企業永續發展的專業輔導，協助企業建構紮實競爭力。盧俊諺則說，米菲多媒體是以XR為核心，用全台唯一的AR／VR／MR開發引擎「MAKAR XR Platform」帶領數位轉型，並融入多元軟硬體整合。

產發局表示，本次活動除了邀請企業家分享創業經驗，主要是想讓民眾知道，政府有提供各領域的人才培育、資金補助、經驗交流等資源，「台北市產業發展獎勵補助計畫」針對創業、研發、品牌、投資都有獎勵補助，鼓勵有想法的年輕人勇敢跨出第一步。