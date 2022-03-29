台北市長柯文哲有許多國內、國外參訪行程，不過卻被綠營議員陳怡君質疑，市長與秘書長說法有出入、行程不夠公開透明，甚至在出訪的過程中，與有意加入民進黨的人員碰面，怒批「難道連出訪都要騙？」

陳怡君29日在議會質詢市府祕書長陳志銘，明明前一天陳志銘告知「柯市長沒有國外參訪行程」，結果幾個小時過後，柯文哲就親自回覆有安排去新加坡，是否說法不一？且現在無論國內外疫情都很嚴峻，這時期出國參訪增加染疫風險，建議改為線上視訊。

陳怡君也提到，柯文哲3月5日祕訪宜蘭，據傳和有意參加民眾黨的人會面，影響到參訪行程的中立原則，市府出訪不應該要有黨部人員出現，或進行任何參選行程，否則要市民怎麼相信柯文哲說的透明、公開？

陳志銘回應，他臨時才得知柯文哲有新加坡參訪行程，並非有意隱瞞，至於出訪新加坡的防疫措施，絕對會比照總統蔡英文訪美的防疫標準。此外，柯文哲4月10日會出訪宜蘭，預計一級首長含工作人員共10人參加，詳細行程與地點下周才確定，「市政參訪跟黨務行程一定會分開，但民眾有什麼立場、舉動，官方沒辦法硬性約束。」