遠傳(4904)宣布，加入「TALENT, In Taiwan，台灣人才永續行動」聯盟，與百家企業和學術單位共同簽署台灣人才永續宣言，遠傳認同企業守護人才、輸出未來能力的活動宗旨，以達到台灣人才永續發展的目標。遠傳總經理井琪也出席台灣人才永續行動發表會，以「遠傳人才之養成」為題發表演說，分享遠傳培養跨域數位人才關鍵能力，以人才的永續達到企業永續之發展策略。

遠傳總經理井琪表示，在數位轉型浪潮下，遠傳近年以「創新升級，轉型再造」為目標，將「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)做為數位轉型策略，積極徵才，善用核心職能，從公司文化、願景、使命出發，培養數位領導人才，協助員工一起面對數位轉型的挑戰，同時也調整組織文化，以「將心比心」的溝通心法，讓員工對公司產生共鳴，並持續建置培養、晉升與傳承的制度，達到人才永續的目標。遠傳以「5G Lab研發」、「ICT/IT專案研發」、「商業競賽」、「人才培育計畫」等四大面向與學界保持緊密互動。在5G Lab的研發項目上，與亞東科技大學通訊系進行長期且深度的合作，針對5G通訊、遠距診療、VR Lab Building、無人飛行載具等項目進行產學合作。另外，也與元智大學、靜宜大學、淡江大學、中央大學等學術單位進行ICT/IT專案研發，鎖定ICT Digital Twin、智慧校園、作業系統測試等項目讓學生深度參與，激發學子潛能、擴展實務經驗。

遠傳也與台大Global MBA以「雲端科技、遠距診療」為題舉辦商業競賽，提供獎金期望拋磚引玉，鼓勵有創意、有想法的數位科技人才前來參加。在人才培育計畫上，遠傳開放大三至碩一學生暑期實習機會，每年約有15至20位實習生，透過實務參與及導師制，感受真實的職場體驗。

人才到任後，遠傳協助其專注發展新經濟、深耕「大人物」技能，藉由「人才定義與盤點、培訓、獎酬與晉升、領導、傳承」等五大步驟，落實人才永續的理念。具體的執行項目包含建立內部人才資料庫、提供教育訓練課程、鼓勵輪調機制、實行雙軌職涯晉升評鑑機制、優化績效制度、各階層主管管理職培訓、建置接班團隊等，以務實的態度建立制度，守護公司重要人才資產。