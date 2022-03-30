日股繼29日大漲並創10周新高後，30日受到獲利回吐賣壓的影響，呈現下跌走勢。早盤交易結束時，日經指數收27,893.92點，跌358.5點或1.27%。東證收1,960.86點，跌30.8點或1.55%。

日經指數29日收在28,252.42點，是自元月18日以來最高。同時，日經也已從3月9日16個月低點處，反彈約14%。

日本當地券商認為，日股似乎漲不動了，尤其是目前將要公布新的財報，資金不太會趁這個時候大舉進駐。

航運類股表現失準，一度大跌約9%。在市場認為，俄烏和解又露曙光下，貨櫃需求吃緊現況，可望獲得緩解。商船三井暴跌7成直接躺平，股價從1萬日圓一下子摔至3200多左右。另外，日本郵船跌1成，川崎汽船也跌3.7%。

鋼鐵類股也不佳，一度跌約5%，石油與煤炭產品也跌4%左右。

權值股中，豐田汽車跌1.55%，迅銷跌0.76%，索尼也跌0.77%。

電玩大廠任天堂股價重挫超過5%，原因是，任天堂29日宣布，要將全球玩家望穿秋水，正在研發的一款遊戲名叫，薩爾達傳奇：曠野之息續集（Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild），上市日程從原定2022年，延至2023年春季左右。