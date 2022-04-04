今天是兒童節，台中市政府衛生局提醒家長，全市有534家醫療院所，提供7歲以下兒童7次健康檢查；檢查項目包括，生長評估、身體檢查、發展評估等，另1對1方式提供家長或主要照顧者，兒童衛教指導服務。衛生局呼籲，定期健康檢查，早期發現問題，掌握黃金治療期，提高療育機會。

衛生局長曾梓展表示，1歲6個月前補助4次，1歲6個月至未滿2歲、2歲至未滿3歲及3歲至未滿7歲各有1次的補助；分別為，生長評估（身高、體重、頭圍）、身體檢查（聽力、眼睛、口腔檢查等）、發展評估（粗動作、精細動作、語言表達）等。

衛生局指出，根據國民健康署統計，台中市在前年兒童預防保健服務7次服務平均利用率為78.4％，衛福部社會及家庭署統計全國通報發展遲緩兒童早期療育服務個案人數為2萬6299人，其中台中市通報人數為3413人，占12.9％，兒童預防保健服務對兒童健康的重要。

衛生局表示，台中市共有534家醫療院所提供7歲以下兒童7次健康檢查，結合兒童預防接種時程，疫情期間防疫不鬆懈，兒童健康檢查也不能少，維持定期健康檢查，遠離兒童發展問題的威脅，鼓勵市民維持孩童健康生活習慣，善用政府提供的兒童健康檢查服務，為健康把關。