失業男好苦! 北漂台中刀抵小黃運匠脖子行搶1小時落網

霧峰警察局員警獲報後通報勤指中心發布攔截圍捕，也在潭子區逮獲搶車的歐男。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

霧峰警察局員警獲報後通報勤指中心發布攔截圍捕，也在潭子區逮獲搶車的歐男，當場除尋獲搶來的自營小客車，也在車上起獲作案水果刀1把、被害人手機1支及零錢等物。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

失業缺錢好苦！家住南部58歲歐姓男子9日深夜1時30分左右在台中火車站附近攔計程車欲往霧峰，未料車行到大里區健東路時，歐男突拿出水果刀抵住運將頸部要劫財，范姓計程車司機嚇得奪門而逃並報警，霧峰警分局發動警網攔截圍捕，不到一小時即在潭子區攔下被搶的計程車以及犯嫌，歐男落網後稱自己失業缺錢才會行搶，全案訊後也依強盜罪移送。

台中市霧峰分局9日深夜1時57分接獲范姓計程車駕駛報案稱，在1時30分左右於台中市復興路三段與台中路口，搭載一名客人（歐嫌）告知要前往霧峰，於是依指示往霧峰方向行駛，沒想到開車到大里區健東路123號農場時，歐男突持隨身攜帶水果刀抵住他的右頸部，還說「把錢都拿出來」，他也立即奪門而出，逃離現場。

計程車司機向霧峰警方報案，霧峰分局偵查隊發動警網搜尋計程車下落，也發現車往台中市潭子區方向逃逸，霧峰分局仁化派出所員警受理後立即通報勤指中心發布攔截圍捕。

當計程車進入第五分局轄區，霧峰分局偵查隊及仁化派出所員警遂迅速趕往，並與第五分局松安派出所巡邏員警在潭子區中山路1段攔獲歐男，及其搶來的自營小客車，也在車上起獲作案水果刀1把、被害人手機1支及約1千元的零錢等物。全案依強盜案移送台中地檢署偵辦。

霧峰分局長李建興表示，為打造台中宜居城市，掌握深夜治安狀況，在深夜時段除編排優勢警力加強各項巡守勤務，並由各級幹部帶班快打部隊，因應各項突發狀況，確保深夜民眾的安全。