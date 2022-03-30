民進黨屏東縣長初選陷激戰，有意角逐屏東縣長的民進黨立委周春米近期行程滿檔，她昨(29日)在臉書分享，起床後在梳妝台看到一盒「金莎」還有一張卡片，滿滿祝福與關愛，原來這天正是結婚27週年的紀念日。她更加碼曝光一張婚紗照，當時先生時任檢察官，自己則任法官。畫面曝光後，引發網友一片好評，紛紛稱讚「郎才女貌」。

周春米在臉書表示，結婚紀念日當天仍行程滿檔，搭末班高鐵北上，因30日有三個委員會都要簽到，其中在內政委員會要審查「村里長事務補助費調整案」，自己要到場做提案說明，腦袋要轉成法案的程式了。

周春米也跟大家分享27年前拍攝的婚紗照，她透露，拍婚紗照時，和先生分別著法袍的照片，先生時任檢察官，法袍是紫色的，自己則任法官，時間過得真快！當時的眼神堅定中帶有銳利，希望能釐清事實，明辨是非。不少網友都在該篇貼文底下留言，「郎才女貌，鶼鰈情深」、「美與智慧兼具的組合」、「才子佳人永遠幸福美滿」、「別人的老公總是不會讓人失望」。