國民黨台北市議員羅智強有意角逐桃園市長，引發藍營地方反彈，引起不少討論。前民進黨立委郭正亮4日分析，國民黨高層真正在意的不是空降，而是在意「不能喬的空降」，重點是「可不可以喬，不是空降的問題」。媒體人朱凱翔則是解讀「桃園這局還沒有死」，因為國民黨主席朱立倫可能在下一盤很大的棋。

對於羅智強參選風波，郭正亮4日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」表示，羅智強是堅持要做民調才願意退場的人，「那另外2位領先的人，都可以不做民調就退場，可以喬掉嘛！這樣還不理解嗎？黨中央要支持的人，剛好不幸就是民調最低的人，但是問題就出在羅智強喬不掉」。

郭正亮解讀，朱立倫的邏輯可能和大家不一樣，他認為大家只要同心一志，就會自然歸隊。國民黨台北市議員徐巧芯接著表示：「那這樣就直接徵召啊！」郭正亮說：「所以確實沒有要做民調，要用喬的啊！」

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國民黨台北市議員 羅智強。(圖/本報資料照)

主持人驚訝反問：「所以亮哥您的意思是，就算立委魯明哲、萬美玲宣布參選桃園市長，都沒關係？因為都喬得掉？」郭正亮說：「對！Yes！」

郭正亮強調，國民黨真正在意的不是空降，而是在意「不能喬的空降」，重點是「可不可以喬，不是空降的問題」。

朱凱翔則是解讀「桃園這局還沒有死」，因為朱立倫可能在下一盤很大的棋，朱可能是真的挺羅智強的人，因為民調不能再做了，做了一定是羅智強第一，現在事情鬧成這樣，搞不好羅民調暴衝一波，如果現在第三，下次做會變第幾？

朱凱翔強調，現在大家要做的就是持續關注桃園，讓朱立倫不能偷偷摸摸把羅智強喬掉。郭正亮聽完笑回：「你低估黨中央『做民調』的能力了。」