記者會由《笠山之歌》演出人員搶先演繹精彩片段，展現出音樂、舞蹈與文字共融之美，全劇內容論述鍾理和、鍾台妹當年因為同姓婚姻不容於家族，為了反抗封建意識出走中國東北飽受折磨，守護堅貞愛情的動人故事，正式演出時，也將透過光影投影與舞台上的人、事、物描繪出當時農村生活的景象。

行政院客委會鍾孔炤副主委表示，透過六堆300年系列活動，讓文化色彩豐富的客家，以多元的形式、視角呈現，打破以往大家對客家的刻版印象，希望透過此次文學音樂劇場跨界融合的演出，喚起對六堆的共同記憶，同時認識客家現代美學。

高雄市客委會楊瑞霞主委表示，配合六堆300年慶典活動，高雄市以臺灣鄉土文學之父鍾理和及農民書寫作家鍾鐵民為主題，辦理「向鍾理和、鍾鐵民父子致敬」系列活動，《文學音樂劇場-笠山之歌》以鍾理和、鍾鐵民的文選做為創作發想，希望透過當代音樂與文字想像的空間概念，對各種生命的樣貌進行對話，讓鍾理和、鍾鐵民充滿生命哲學的文選能展現於劇場，也能從中一窺細膩描繪人生百態、歷史尋根與原鄉生活的風貌，這齣籌備長達一年的作品絕對值得期待。同時也感謝客家委員會大力支持，讓優秀的客家藝文創作讓更多人看見。

本次作品由雙項入圍有劇場界奧斯卡獎之稱的《WSD 2022世界劇場設計展》及榮獲「國藝會Taiwan Top傑出演藝團隊」殊榮的新古典室內樂團製作，由藝術總監陳欣宜創作發想，故事工廠藝術總監黃致凱擔任戲劇顧問，兩廳院長期駐館藝術家樊宗錡為導演，音樂委託金曲獎作曲家劉聖賢，編劇委由王瓊玲老師，舞台設計則力邀榮獲國家卓越建設首獎的趙建銘建築師操刀，打造黃金陣容。演出人員除了由新古典室內樂團擔任全場音樂演奏，更邀集留美聲樂博士黎蓉櫻、陳慧如、留美男中音張淳菡、留奧男高音林義偉，以及傑出新生代舞者演員、合唱歌手共同演出。

新古典室內樂團藝術總監陳欣宜表示，近年來積極以音樂為出發，致力於《有界無域》的創作理念，集結臺灣傑出的設計及表演人才，持續創作具論述與哲思之跨域作品，期待透過大型跨域交融，呈現超乎想像的新美學形式，傳遞來自臺灣客家的藝術新能量！