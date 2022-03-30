桃園市龜山區清潔隊1名員工突然在工作中暈倒，桃園市龜山消防分隊獲報，其他清潔隊同事也連忙線上聽119指導協助CPR。消防隊員趕抵後接手，所幸到院後恢復呼吸心跳，並由醫護進行後續急救。

據了解，該名同事早上就稱有胸痛情形，已經有到診所看過，沒想到工作會倒地。因清潔隊每年都有CPR跟AED訓練，但仍是首次對真人施作CPR，到院時還會緊張到手抖，看到同事恢復呼吸心跳，真的很感動。

龜山分隊長黃彥璋表示有三高、心血管疾病風險的族群，尤其是5、60歲男性，若發現胸悶、手臂痠麻，甚至疼痛蔓延到頸部等症狀，一定要盡速就醫。且不要冒險自己開車，以前路上臨時發病導致車禍，應趕快通知119，才有及時挽回一命的機會；而人在腦部細胞缺氧短短4分鐘內即會產生不可逆的損傷甚至死亡，即使救護人員再快到達現場，也難以趕上腦細胞的受損時間，但若目擊者立即施以CPR，且能及早使用AED，可大幅提升存活率，桃園市政府消防局各分隊目前都有開設CPR＋AED便利學習站，民眾可以多加利用，爭取黃金時間，以搶救寶貴生命。