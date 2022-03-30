農委會台東區農業改良場為提升台灣春石斛產業競爭力，針對未來國際市場需求之重要特性，包括提升花徑、減少低溫需求、增加豐花比率、花瓣排列整齊、少見花色等，歷經9年雜交選育，已獲得6個新品系登錄英國皇家園藝學會（The Royal Horticultural Society, RHS）及命名1個新品種。

台東場長陳信言30日指出，春石斛為蘭科新興商業花卉，具有組織培養無性繁殖容易、花朵符合大眾審美需求及可以利用溫度進行產期調節等生物特性，國際市場需求量近五年來由104年的500萬盆，已增至1,000萬盆以上，全球產量年增率8％以上，極具發展潛力。

台東場有鑑於目前春石斛商業品種多自國外引進，低溫需求較高，催花處理需耗費大量能源，為符合降低產期調節處理碳足跡之國際趨勢，春石斛雜交選育工作，皆於平地低海拔設施內自然開花後篩選。

台東場指出，首先於2018年至RHS登錄「台東香蓮、台東黃金孔雀與臺東貓熊」3個新品系，復於109年登錄「台東婚禮、台東浪漫與台東朝氣」3個新品系，另於2021年自行命名「台東1號-貓熊」並提出品種權申請。

2022年又選育出2個優良新品系，預定登錄RHS。新品系均具有花色明亮鮮豔、開花性優良、中輪花、花朵排列整齊、病蟲害少等適合商業生產特性，與目前市場流通品種有明顯區隔性。

陳信言強調，春石斛產業競爭力之主要關鍵因子為品種(系)，隨著後疫情時代來臨與花卉市場變動快速之特性，優良品種的需求將與日俱增。為提升台灣春石斛產業競爭優勢，台東場選育之優良品種(系)，未來將以有償讓與或品種授權方式推廣至業界應用，加速品種層次多元化，奠定台灣春石斛產業之國際發展基礎。