一名女網友在臉書表示，一家人趁清明連假去台東遊玩，卻在一處園區體驗射箭時，有2名來意不明的阿伯趁她不注意向5歲女兒搭話「要不要去廁所？」，還試圖伸手拉女兒，後來她湊巧返回原地才阻止對方繼續。對此，警方獲悉後，表示將加強巡邏該處並加裝監視器。

一名母親在臉書社團《台東大小事》發文，透露趁著清明連假與家人去台東玩3天2夜，而2日下午他們前往一處園區體驗射箭，而老公體驗射箭太專注，她則暫時離開去車上拿東西，返回原地時，竟發現有2名陌生阿伯向5歲女兒搭話，其中一位還作勢伸手要抓女兒。

原PO說，女兒見她出現，立刻躲到她身後，經詢問女兒對方說了什麼，女兒回覆「他問我要不要去廁所」，同時2位阿伯仍在旁繼續緊盯，後來發現她大概是女童的母親，2人才終於離去，她推測2位阿伯是遊客，身旁還跟著2名約就讀國中的男孩。

原PO驚恐表示，回想過程仍覺得餘悸猶存，直呼難以想像若自己未即時返回，或女兒真的被對方帶去廁所的後果；原PO也說明，她認為此為偶發事件，無意公開事發地點，發文僅是想呼籲網友，出門在外，千萬別讓小孩離開視線，不希望有小孩子受害。

女網友分享在台東出遊的驚魂體驗。（翻攝自臉書社團《台東大小事》）

文章曝光後，驚魂的經歷引起網友討論，不少網友在留言區提議報警處理，原PO再次更新文章，指出並無打算報警，因為初逢此事應變能力稍顯不足，也擔憂5歲孩童說的話無證據效力，但她表示，台東縣警局關山分局瑞源派出所所長獲悉後，親自聯繫她，表示會加強巡邏該處並加裝監視器，還請當地民眾或遊客放心。