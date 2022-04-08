為完成父親遺願，嘉義安姓老翁7日僱工以怪手等機具，在台東知本「挖寶藏」，部落居民不滿傳統領域被挖報警。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

為完成父親遺願，嘉義安姓老翁7日僱工以怪手等機具，在台東知本「挖寶藏」，部落居民不滿傳統領域被挖並報警，經台東縣府及縣議員到場協調後暫停開挖。老翁說，父親遺言交代日據時代埋下不少寶藏、目前還沒有成果，將持續和部落協商。

目前70歲的安姓老翁指出，他的老家在嘉義阿里山區，日據時代在台東知本從警的父親，不斷告訴他，聽聞當時日本軍戰敗離開後，在知本某地區埋下不少東西，雖然謠傳是寶藏，但不知道確定是什麼，而父親離世前又提醒他，「未來若有能力，應到台東挖掘確認」。

老翁說，因為工作關係到台東後，聽聞知本居民談到寶藏故事，讓他覺得父親說的話可信度相當高，幾年前曾僱工至數個可能區域探測，發現其中1處「有金屬反應」，因此2年前就向台東縣政府及國有財產局申請開挖，因遇上疫情，暫緩開挖。

「行政部門溝通不足！」台東縣議員陳政宗說，據他所知，安姓老翁2020年11月就申請開挖，該區土地雖屬縣有及國有財產署，事實上是部落傳統領域，部落對開挖仍有意見，3月20日協調後都同意暫緩，但業者卻認為已通過、昨天就動工，引發部落抗爭。

安姓老翁說，不清楚該處是原民部落傳統領域，因國有財產局日前已同意開挖，所以僱工業者昨就到場開挖，沒想到遇到抗爭，下周一還要協商，但他強調「挖寶藏」不是為致富，是為了父親遺願，如果挖到了，也願意拿出部分金額投資部落。