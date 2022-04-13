教育部新疫情停課標準13日開始實施，雲林縣率先宣布不跟進，台東縣府則表示會依照中央規定辦理，但若有加嚴或調整需要，會視疫情發展，隨時會與中央協商。

教育部12日宣布新疫情停課標準，高級中等以下學校，1／3以上班級或10班以上暫停實體課程10天，全校得暫停實體課程；大專校院方面，1／3以上科、系、所之班組暫停實體課程10天，全校得暫停實體課程。

台東縣府教育處長林政宏表示，教育部事前已與各地方政府開會討論並決議，台東縣會依中央新停課標準辦理。另外，中央也提及，地方政府若有因地制宜考量的時候，可隨時向中央應變小組協商溝通，台東縣將視疫情發展，若有需要加嚴或調整，會隨時與中央反應地方狀況，討論適度調整停課標準。

新停課標準13日上路，但目前已經全校或部分班級停課的學校，則繼續依照舊的停課標準辦理，以免造成混亂。至於短期補習班及幼兒園等，則比照高級中等以下學校規定。