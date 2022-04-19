中央流行疫情指揮中心日前宣布，6至11歲兒童核准施打半劑莫德納，國民黨痛批，蔡政府對於兒童疫苗未能超前部署，想與病毒共存卻把孩子當白老鼠，讓國內可接種疫苗的120萬兒童及家長無從選擇，只能施打副作用大的莫德納疫苗，要求儘速採購足量的輝瑞／BNT兒童疫苗，

國民黨副秘書長王育敏表示，蔡政府告訴家長沒有輝瑞、BNT，只有莫德納，但家長都不願意自己的孩子變成白老鼠全跳腳，而且亞洲地區包括日本、韓國的兒童都沒有施打莫德納，多數國家給6至11歲兒童打的疫苗都是BNT，雖然蔡政府告訴大家英國、加拿大、澳洲等國家已經開放兒童施打莫德納，但事實上並不普遍。

王育敏指出，蔡政府告訴大家沒有辦法買到BNT，這種說法讓國人無法接受，因此要求蔡政府必須幫家長想辦法，至少提供兩種疫苗，讓大家有選擇權，就像成人可以選擇多種疫苗，為何成人有選擇權，孩子卻要當白老鼠「非常不公平」。

國民黨文傳會副主委王鴻薇，台北市至昨天早上為止，染疫學生人數近300人，其中6成都是小學與幼兒園，可見現在12歲以下防疫已經是重中之重，但政府公布6至11歲只能打莫德納，許多家長都在質疑，為何12至18歲青少年打BNT，兒童卻要打效力與負作用更強的莫德納？

她強調，美、日、韓等國家兒童都是只能施打BNT，而英國、加拿大、歐盟、澳洲等國開放莫德納，但卻可以選擇疫苗，台灣的孩子卻不能選擇，現在所有家長都受不了，因為快篩劑缺貨出現搶購潮，小孩則在發愁沒有疫苗可打。

國民黨質疑，先前對於採購BNT疫苗，蔡政府說對岸政治干擾，不願跟上海復星採購，靠永齡基金會、台積電、慈濟等民間捐贈了一千五百萬劑；對於BNT疫苗後續的採購，陳時中在4月1日才說「採購管道已打開，合約談好即可」，但在17日被問到疫苗採購進度時，陳時中卻雙手一攤稱無法保證何時可以買到。

國民黨強調，民進黨政府政策上要與病毒共存，但對於兒童疫苗卻毫無超前部署，讓眾多家長擔心害怕、無所適從；國民黨強力要求，政府務必在最短時間以最大的努力，購得足量的輝瑞／BNT兒童疫苗，提供兒童、家長有所選擇，讓孩童獲得應有的保護以度過疫情。