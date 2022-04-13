豐榮國小幼兒園14日起停課2天。（蔡旻妤攝）

台東縣原訂15日至21日在台東縣府文化處藝文中心舉行的全國師生鄉土歌謠比賽仍照常舉行。（蔡旻妤攝）

台東疫情12日晚間再新增3名確診者，台東縣府12日深夜緊急宣布縣內5校及2幼兒園停課。縣府教育處說明，有學生因家人確診匡列為居家隔離，因此，豐榮國小幼兒園及富山國小幼兒園、成功國小、三民國小等全校（園）；以及新港國中、成功商水、台東特教學校部分班級自14日起，暫時停止實體課程2天。

台東縣府教育處表示，成功國小（共12班）、三民國小（共6班），全校有1／3班級因學生與確診者有密切接觸，學生被匡列居家隔離，自14日起，全校暫時停止實體課程2天。豐榮國小幼兒園、富山國小幼兒園也因有學生家人確診匡列居隔，幼兒園全園自14日起暫時停止實體課程2天。

新港國中、成功商水及台東特教學校有學生被匡列，因此部分班級暫時停止實體課程2天（新港國中停3班、成功商水停1班、台東特教學校停1班）。

對此，台東縣府僅表示相關確診人數及詳細足跡刻正調查中，將於14日一併公告。此外，台東縣原訂15日至21日在台東縣府文化處藝文中心舉行的全國師生鄉土歌謠比賽仍照常舉行，但因遵循中央及教育部相關防疫規定，比賽場地禁止參觀及採訪。