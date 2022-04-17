嘉義市今天再增1例確診案33747，是小橘子幼兒園確診案30030的30多歲家長，市府表示，此案是居家隔離期間採檢陽性，沒有公共場所足跡。
市府表示，案30030於4月13日檢驗陽性確診，立即將案33747匡列居家隔離，並安排PCR採檢，結果為陰性，但4月15日夜間出現喉嚨不適及咳嗽症狀，再次採檢於16日確認為陽性，即進行收治。
據了解，小橘子幼兒園染疫至今累計已有6人嘉市5人及1人，包括1名嘉義縣籍教師、嘉義市籍3名幼童及2名家長，這2名家長都是案30030的同住家人。
嘉義市今天再增1例確診案33747，是小橘子幼兒園確診案30030的30多歲家長，市府表示，此案是居家隔離期間採檢陽性，沒有公共場所足跡。
市府表示，案30030於4月13日檢驗陽性確診，立即將案33747匡列居家隔離，並安排PCR採檢，結果為陰性，但4月15日夜間出現喉嚨不適及咳嗽症狀，再次採檢於16日確認為陽性，即進行收治。
據了解，小橘子幼兒園染疫至今累計已有6人嘉市5人及1人，包括1名嘉義縣籍教師、嘉義市籍3名幼童及2名家長，這2名家長都是案30030的同住家人。
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