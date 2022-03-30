宜蘭縣鼎護慈善協會成立迄今，長期關懷弱勢及推動社會公益，為慶祝兒童節，今年再次舉辦「鼎護傳愛•學子饗宴」活動，鼎護協會理事長陳漢鍾今天（30日）偕同牛BB牛排館、金玉堂羅東店、諾貝爾興業公司等，贈送兒童節餐券、禮品，給羅東鎮內5所國小低收及中低收入戶學童。

因應疫情關係，避免群聚感染，協會在30日邀請各國小校長前至牛BB牛排館代表領取禮物，再發放給校內各學童們；每位學童可領取到的兒童節禮物，包括牛排餐券2張、文具禮券、筆記本及牙刷旅行組。

陳漢鍾表示，協會成立7年多， 長期以來都是關懷弱勢、獨居老人等公益，每年都會舉辦寒冬送暖、慶祝兒童節、端午節送肉粽等，因疫情關係去年開始取消送肉粽活動；平時常做的是急難救助，如低收入戶、邊緣戶有突發狀況，上呈協會後通常會補助該戶5000至10000元。

陳漢鍾說，此協會都以行動表達關懷，盼更多善心人士可以以同慷慨解囊、發揮愛心，加入他們行列，讓孩童、老人都能感受到社會給予的溫暖。