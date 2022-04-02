兒童嘉年華並舉辦嬰兒爬行比賽，家長卯足全力吸引小寶貝往前爬。（謝明俊攝）

兒童嘉年華嬰兒爬行比賽，苗栗縣長徐耀昌到場替小寶貝們加油。（謝明俊攝）

兒童嘉年華嬰兒爬行比賽，小寶貝意志堅定地朝前進。（謝明俊攝）

兒童嘉年華嬰兒爬行比賽，苗栗縣長徐耀昌頒獎給獲勝小寶貝們。（謝明俊攝）

兒童節將到，苗栗縣政府2日上午在苗栗市貓裡喵親子公園舉行「童心童趣․童遊苗栗」親子嘉年華，其中還包括嬰兒爬行比賽等趣味活動，雖然天公不作美持續下著雨，但許多家長仍帶著孩子前來，同享現場歡樂節目及好吃食物，過了一個快樂的兒童嘉年華。

為了讓孩子們最期待的兒童節活動過得精采，苗栗縣政府運用公益彩券盈餘經費，委託3個民間社團共同合作，在2日上午開始，在苗栗市貓裡喵親子公園辦理「童心童趣．童遊苗栗」親子嘉年華，期待透過熱鬧活潑、豐富多元的活動安排，讓孩子們在專屬自己的節日裡留下快樂、美好的回憶。

由於4月2日也是世界志工日，2日的嘉年華特別表揚默默在兒少福利領域耕耘的從業人員，包括早期療育、托育服務、兒少安置、兒少福利志工及兒少綜合福利等不同專業類別的兒少福利推手，共同落實兒童權利公約、守護孩子們的笑容。

兒童嘉年華安排有精采的舞台表演節目，包含YOYO家族的香蕉哥哥、酪梨姐姐等，以及氣球天使、丑劇表演等，還有兒童市集、寶寶爬行比賽、親子趣味遊戲、親子魔術泡泡互動、街頭藝人的魔術及川劇變臉等表演、童趣遊戲，現場還贈送免費造型氣球。

2日的嘉年華活動中還有6家民間企業發起的「同心鞋力 熱心捐助」共捐助苗栗縣弱勢學生超過3千5百雙的名牌球鞋，市價超過360萬元，捐贈儀式選在兒童嘉年華活動舉行，共有109個學校以及苗栗家扶中心等單位受贈。

苗栗縣長徐耀昌特別感謝各企業共同捐助，並期盼藉此拋磚引玉，更多善心人士共同扶持弱勢並援助偏鄉，傳遞更多的幸福。