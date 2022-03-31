糖分攝取過多不但會蛀牙發胖，對身體也有不良影響，現代有不少人為了健康開始減糖，但三峽恩主公醫院泌尿科主治醫師高銘鴻提醒，日常生活中還有許多「隱藏版NG高糖食物」，像優酪乳、果乾、運動飲料等，讓人在不知不覺中，就把多餘的糖給吃下肚。

高銘鴻在臉書粉專發文，指出糖份如果攝取過多，對身體會產生許多不好的影響，不但容易蛀牙，體重也會增加，同時造成皮膚老化，形成粉刺、痘痘，並加速身體老化，情緒也會受到影響而變得低落、疲倦、煩躁、憂鬱，除此之外還會導致記憶力減退，增加罹患糖尿病、心血管疾病機率，引發脂肪肝、肝功能異常，並且引起周邊神經病變風險。

而在日常生活中，有許多看起來美味，卻是隱藏版的高糖食物，像是優酪乳、養生飲料（薑母茶、桂圓紅棗茶）、運動飲料、果乾、燕麥棒、滷味（尤其是冰糖煙燻過的）、加工食品（甜不辣、香腸、培根、肉鬆、肉乾、肉紙）、玉米片等。

若是真的很想吃，高銘鴻則建議要遵守5項原則：

1、避免餐前、睡前攝入糖分：肚子太餓時容易攝取超量糖分。

2、空腹的時候不要吃甜食：會導致血糖急遽上升，這樣也更容易變胖。

3、吃糖後漱口：盡量清除口腔中的糖份及黏稠殘渣。

4、運動前適度補充：提升運動效果，防止低血糖。

5、留意食品成分標籤的糖含量：盡量選擇含低糖或無糖食品。